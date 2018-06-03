В Болгарии стельную (то есть беременную) корову хотят усыпить за то, что она нелегально перешла границу Евросоюза. Буренка по кличке Пенка убежала от хозяина, прошла 20 километров и оказалась в Сербии.

В Болгарии стельную (то есть беременную) корову хотят усыпить за то, что она нелегально перешла границу Евросоюза. Буренка по кличке Пенка убежала от хозяина, прошла 20 километров и оказалась в Сербии.Спустя две недели местный фермер нашел корову и вернул ее законному владельцу. Но вскоре хозяин беглянки получил документ, в котором сказано: Пенка попала обратно в Евросоюз в обход таможни, к тому же у нее не было ветеринарного сертификата, а значит, ее надо усыпить.Болгарский фермер надеется спасти свою любимицу при помощи общественности. Петиция в защиту Пенки собрала в интернете без малого пять тысяч подписей.