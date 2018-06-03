Популярный российский певец Вадим Казаченко, чье состояние здоровья, согласно сообщениям СМИ, серьезно ухудшилось, угодил в новый скандал связанный с бывшей женой. На своей странице в Instagram Ольга Казаченко рассказала об очередном заседании суда из-за денег артиста, а также рассказала, что он написал на нее заявление в полицию.

Популярный российский певец Вадим Казаченко, чье состояние здоровья, согласно сообщениям СМИ, серьезно ухудшилось, угодил в новый скандал связанный с бывшей женой. На своей странице в Instagram Ольга Казаченко рассказала об очередном заседании суда из-за денег артиста, а также рассказала, что он написал на нее заявление в полицию.Вадим и Ольга Казаченко через суд пытаются доказать каждый свою правоту по финансовому вопросу. 4 июня состоится заседание, на котором должна решиться судьба миллиона, который певец отсудил у бывшей жены. Сама она настроена вернуть эти деньги: "Я буду бороться".Также 18 июня состоится суд по поводу дома. Во время прошлого разбирательства жилье осталось за Ольгой Казаченко, однако ее бывший муж подал апелляцию. Кроме того, стало известно о новом деле, которое возникло в отношении бывшей жены артиста. "Мне позвонили из ОВД Гагаринский и сказали что он написал на меня заявление (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга Казаченко на своей странице в Instagram."Пока не знаю его суть,но сказали что он лично сам пришел и написал его вчера вечером и меня ждут в полиции", – добавила бывшая жена Вадима Казаченко. Она рассказала, что судебные тяжбы и прочие связанные с этим неудобства длятся уже полтора года. Каждое разбирательство, судя по всему, сильно выматывает девушку. Накануне очередного заседания она призналась, что сильно нервничает.При этом Ольга Казаченко пожаловалась на давление со стороны знакомых бывшего мужа. "Его "друзья" пишут, что я строю из себя жертву,но меньше всего мне хочется быть на нее похожей,правда", – призналась она. Кроме того. странно себя ведет и адвокат ее бывшего мужа. "Его представитель фотографировал меня,а на вопрос для чего ответил,что "в инстаграм",на мое удивление сказал, что ладно,выкладывать не будет,тк я на фото ,которое он сделал, неважно выгляжу,и вообще вел себя довольно таки странно для адвоката в суде", – поделилась с подписчиками Ольга Казаченко.Напомним, ранее стало известно, что у певца возникли серьезные проблемы со здоровьем. "Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза", – подчеркнула его новая возлюбленная Ирина Аманти.