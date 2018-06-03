Бывший муж Меган Маркл американский кинопродюсер Тревор Энгельсон сделал предложение диетологу Трейси Керленд после трех лет отношений.

Бывший муж Меган Маркл американский кинопродюсер Тревор Энгельсон сделал предложение диетологу Трейси Керленд после трех лет отношений. Энгельсон опубликовал фото пары, на котором Трейси положила на плечо жениха левую руку со сверкающим обручальным кольцом. "Счастливейший парень из всех моих знакомых!" — написал Энгельсон.Герцогиня Сассекская Меган Маркл, ставшая супругой британского принца Гарри, была замужем за продюсером три года, пишет ТАСС. Пара развелась из-за "непреодолимых разногласий".Самой Маркл помогает освоиться в Лондоне британский юрист ливанского происхождения Амаль Клуни. Супруга актера Джорджа Клуни и Маркл сблизились на общих интересах и активной общественной деятельности.Меган Маркл ранее участвовала в кампаниях по помощи детям во всем мире, гендерному равноправию.Супруга шестого в очереди наследника британского трона посещала "ускоренные курсы принцессы". Актрису обучали всем правилам этикета — от поведения за столом до манеры одеваться, а также мастерству общения с дипломатами. Ей так придется научиться "смягчать носовой американский выговор".Принц Гарри и Меган Маркл познакомились в Лондоне в июле 2016 года на вечеринке.