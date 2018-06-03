Чемпионка Европы 2016 года и бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по керлингу Виктория Моисеева объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Причиной такого решения 27-летней спортсменки могли стать серьезные проблемы со зрением, о которых ранее сообщал тренер ее команды.

Чемпионка Европы 2016 года и бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по керлингу Виктория Моисеева объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Причиной такого решения 27-летней спортсменки могли стать серьезные проблемы со зрением, о которых ранее сообщал тренер ее команды."Настало время официально объявить вам мое решение, я заканчиваю карьеру профессионального керлера. Я говорю огромное спасибо всем, кто прошел этот путь со мной, поддерживал меня и мою команду, и научил меня тому, что я сейчас умею", — написала Моисеева на своей официальной странице в Instagram.