Глава Роснано Анатолий Чубайс высказал на своей странице в Facebook мнение о перспективах негосударственной пенсионной системы в России.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс высказал на своей странице в Facebook мнение о перспективах негосударственной пенсионной системы в России. "С ужасом читаю новости: "Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии", "Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса", — иронизирует глава "Роснано".Чубайс отметил, что он "конечно, антинародный, но не настолько". По мнению политика, негосударственные пенсионные фонды должны иметь возможность инвестировать средства клиентов, решая долгосрочные проекты.Чубайс подчеркнул, что инвестиции должны направляться в предприятия с низким риском, к которым не относятся компании, занимающиеся инновациями и производством нанотехнологий.Политик предположил, что размещение НПФ даже малой доли своих активов даст толчок инновационному сектору, но и самим фондам.