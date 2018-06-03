Отправляться в ад предложил спецдокладчику ООН Диего Гарсии-Саяну известный своими эмоциональными высказываниями президент Филиппин Родриго Дутерте. По словам лидера Филиппин, данному эксперту по правам человека не следует вмешиваться в дела его страны.

"Отправляться в ад" предложил спецдокладчику ООН Диего Гарсии-Саяну известный своими эмоциональными высказываниями президент Филиппин Родриго Дутерте. Представитель ООН прокомментировал историю с увольнением судьи Верховного суда страны Марии Лурдес Серено: Дутерте назвал ее "врагом" за отказ поддержать ряд предложений его правительства, а затем судью отправили в отставку большинством голосов остальных судей.Гарсия-Саян в связи с этим заявил, что действия Дутерте "посылают ясный сигнал всем судьям на Филиппинах: в так называемой "войне против наркотиков" вы или с президентом, или против него".В ответ Дутерте заявил журналистам в Маниле, что данному эксперту по правам человека "не следует вмешиваться в дела его страны", передает RT."Он может отправляться в ад, — добавил президент. — Он — не особенный, и я не признаю его статус докладчика".В прошлом Дутерте называл экс-президента США Барака Обаму "сукиным сыном", а генсека ООН Пан Ги Муна и нынешнего президента США Дональда Трампа – дураками.