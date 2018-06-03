Сотрудники полиции ехали на оформление ДТП и попали в аварию, попытавшись проехать перекресток с включенными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора. Внедорожник, столкнувшийся с ними, несколько раз перевернулся и вылетел за пределы проезжей части.

Регистратор и камера наблюдения, установленная на пересечении Зейской улицы и улицы Калинина в Благовещенске, запечатлели момент ДТП, произошедшего в пятницу, 1 июня.Автомобиль Toyota Hilux Surf, двигавшийся на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с полицейской машиной, ехавшей с включенными спецсигналами на красный свет.После аварии внедорожник развернуло, и он несколько раз перевернулся, вылетев за пределы проезжей части.Водитель Toyota получил травмы, первую помощь ему оказали сотрудники скорой медицинской помощи, оказавшиеся в непосредственной близости от места инцидента.По данным СМИ, экипаж дорожно-патрульной службы ехал на оформление другого ДТП.