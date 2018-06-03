Запрет на импорт египетского картофеля из восьми провинций будет снят с 6 июня. Ранее ввоз был невозможен из-за поражающей растения бурой бактериальной гнили.

Запрет на импорт египетского картофеля из восьми провинций будет снят с 6 июня. Ранее ввоз был невозможен из-за поражающей растения бурой бактериальной гнили.Министр промышленности и торговли Египта Тарек Кабиль пояснил, что решение было принято в ходе заседаний в Москве российско-египетской межправкомиссии, а также после серии визитов и отправки в Россию результатов экспертизы египетской сельхозпродукции, передает РИА Новости.