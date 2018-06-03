Глава МИД Павел Климкин сообщил, что отправил своим коллегам по всему миру письма с просьбой оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения арестованных там украинцев.

Глава МИД Павел Климкин сообщил, что отправил своим коллегам по всему миру письма с просьбой оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения арестованных там украинцев. "Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку, — написал Климкин в своем Twitter. Там же он опубликовал фотографию письма на английском языке.НадЁслав листи колегам-мЁнЁстрам по всьому свЁту. Попросив, щоб тиснули на РосЁю та вимагали звЁльнення всЁх.Критично важливо,щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, #FreeKolchenko,якЁ оголосили голодування.Закликав консолЁдувати мЁжн вЁдповЁдь на злочини RU,у тч посиленням санкцЁй pic.twitter.com/flLapEqLd8— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 июня 2018 г.Владимир Балух, приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы за сбыт, хранение и перевозку оружия и боеприпасов, объявил голодовку в СИЗО, считая обвинения необоснованными. Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен российским судом к двадцати годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Сообщник Сенцова Александр Кольченко был осужден на десять лет лишения свободы. Сенцов, отбывающий наказание в колонии на Ямале, объявил голодовку в середине мая, напоминает РИА Новости.