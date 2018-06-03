Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает просто смешной публикацию издания Business Insider, назвавшего очередным кошмаром для НАТО сценарий покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 и новейших истребителей пятого поколения Су-57. Цель спекуляция - надавить на Турцию, считает он.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT называет "просто смешной" публикацию издания Business Insider, охарактеризовавшего как очередной кошмар для НАТО сценарий возможной покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 и новейших истребителей пятого поколения Су-57. По мнению автора статьи в BI, это могло бы "открыть России окно в систему обороны НАТО".По словам Литовкина, у другого члена НАТО — Греции — вся система ПВО состоит из российских зенитно-ракетных комплексов, в частности, "Оса-АКМ", "Бук-М1" и С-300, "и никаких проникновений в систему ПВО альянса не существует". Цель спекуляций, подобных статье в BI — нажать на Турцию и вынудить ее отказаться от российских закупок либо закупить американское оружие, считает Литовкин. Оно не всегда самого лучшего качества, оно дороже, но это "хорошая взятка, чтобы США милостиво относились к своим вассалам в НАТО", отмечает он.По словам эксперта, играет роль и то, что в вопросе приобретения российских систем С-400 Турция может стать "заразительным примером" для других стран НАТО — особенно сейчас, когда Трамп "задирает пошлины на сталь и алюминий", что не нравится многим европейским государствам.В каких-то случаях европейцы могут перейти на закупки российского оружия — оно "более эффективное, надежное и стоит дешевле". Возможность такого поворота, по словам Литовкина, "очень беспокоит", заокеанских владельцев ВПК.Тем временем стало известно о письме король Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда французскому президенту Эммануэлю Макрону: по словам монарха, Эр-Рияд будет готов к военной операции против Катара, если последний закупит российские зенитные ракетные системы С-400.