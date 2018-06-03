Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в стране прекращают работу транспортные сервисы международной компании Uber.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в стране прекращают работу транспортные сервисы международной компании Uber."Бизнес Uber, который у нас был, закончился. Его больше нет. У нас есть своя система такси", — цитирует слова Эрдогана РИА Новости.Турецкий лидер подчеркнул, что не позволит Uber разрушить бизнес местных таксистов.Ранее в Стамбуле прошли несколько акций таксистов, которые протестовали против деятельности Uber. Водители обвиняли компанию в недобросовестной конкуренции и утверждали, что ее деятельность ведет к сокращению их доходов.На сегодняшний день услуги сервиса автомобильных перевозок Uber доступны более чем в 100 городах мира.