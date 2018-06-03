Нападающий хоккейной сборной России и клуба Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов, чей гол принес его команде победу в третьем матче финала Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиги, признан первой звездой дня по итогам игрового дня.

Нападающий хоккейной сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, чей гол принес его команде победу в третьем матче финала Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиги, признан первой звездой дня по итогам игрового дня.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Кузнецов забил второй победный гол в ворота клуба "Вегас Голден Найтс" (3:1), в рамках серии плей-офф НХЛ. При этом россиянин был травмирован во второй игре и рисковал пропустить первую домашнюю встречу из-за повреждения.Кузнецов кроме гола записал на свой счет еще и результативную передачу, а всего в рамках нынешнего плей-офф форвард забросил уже 12 шайб и сделал 15 передач, он лучший бомбардир нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.В число звезд матча вошли только хоккеисты "Кэпиталз": вторым стал Джей Бигл, на счету которого две результативные передачи, а третьим – голкипер Брэйдан Холтби, отразивший 21 из 22-х бросков.