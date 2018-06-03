Москва как площадка для глобальных смартфонных премьер, как ссорились и мирились Вашингтон с китайским бизнесом и, конечно, все детали самого громкого анонса: умной колонки-ассистента от Яндекса. Главные события технологической сферы в еженедельной итоговой программе Вести.net.

Москва как площадка для глобальных смартфонных премьер, как ссорились и мирились Вашингтон с китайским бизнесом и, конечно, все детали самого громкого анонса: умной колонки-ассистента от "Яндекса". Главные события технологической сферы в еженедельной итоговой программе 33Live.Runet.В этом выпуске:Главная новость недели: первая аппаратная, "железная" премьера "Яндекса". Первая русскоговорящая "умная" колонка с собственным персональным цифровым ассистентом, "Алисой". Называется "Яндекс.Станция".Чтобы сделать свою экосистему сервисов привлекательнее, "Яндекс" строит и свою программу лояльности. Называется она "Яндекс.Плюс" — это что-то вроде Amazon Prime.Nokia решила провести мировую премьеру очередных смартфонных новинок в Москве — так подчеркнули историю особых отношений финского бренда с россиянами. Показали, правда, не флагман, а три недорогих смартфона.Новый флагман — U12+ — неделей ранее представил еще один производитель, отчаянно борющийся за место под солнцем: тайваньская HTC. Смартфоном можно управлять, слегка сжимая его в руке, а одна из модификаций сделана прозрачной, сквозь корпус видно электронную начинку.Еще на прошлой неделе нашу программу неожиданно удивил скучный, казалось бы, производитель ПК — Acer. Компания сделала оригинальное носимое устройство — "умные" четки для буддистов, способные не только подсчитывать произнесенные мантры, но и работать фитнес-браслетом.Политики в мире высоких технологий, казалось бы, быть не должно. Но на самом деле они всегда шли рука об руку — и продолжающийся конфликт США с китайской ZTE это наглядно показывает.