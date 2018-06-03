Феррари 1963 года продан на аукционе за 70 миллионов долларов. Это самая высокая цена в истории продаже автомобилей всех классов. В 1964 году на этой машине была одержана победа в гонке Тур-де-Франс.

"Феррари" 1963 года продан на аукционе за 70 миллионов долларов. Это самая высокая цена в истории продаже автомобилей всех классов. В 1964 году на этой машине была одержана победа в гонке "Тур-де-Франс".Более того, это спорткар из ограниченной серии: итальянский производитель выпустил всего 36 таких автомобилей. При этом машина ни разу не была в аварии и находится в идеальном состоянии.Счастливым обладателем стал основатель американской компании по производству ковриков для салонов автомобилей Дэвид Мэнкил. В его гараже – это не единственный "Феррари", сообщает телеканал "Россия 24".