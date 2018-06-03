Заявление вице-премьера России Дмитрия Козака о договоренности правительства с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизтопливо на уровне конца мая прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это выгодно для потребителей и в определенной мере выгодно и для нефтяников.

Заявление вице-премьера России Дмитрия Козака о договоренности правительства с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизтопливо на уровне конца мая прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это, конечно, выгодно для потребителей: "цены немного отступят от тех позиций, которые есть сейчас, а главное — не будут расти дальше".Кроме того, представители мелкого бизнеса, использующие для перевозок автомобильный транспорт, "придут к тому, что можно понизить цены или хотя бы не закладывать их рост в стоимость конечного товара". Договоренность о фиксации цен в определенной мере выгодна и для нефтяников, заявил Юшков RT."Альтернативой для них были бы более жесткие меры — рост экспортной пошлины на нефтепродукты. Это означало бы убытки для нефтяников, потому что сейчас они довольно большие объемы экспортируют", — сказал эксперт.Ранее Дмитрий Козак сообщил, что по итогам прошедшего в правительстве совещания с нефтяниками на российском внутреннем рынке будут зафиксированы цены на бензин и дизельное топливо, которые были по состоянию на 30 мая."Требовать снижения невозможно. Опять же, мы живем в рыночной экономике. Требовать работать себе в убыток тоже невозможно. Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше", — рассказал он в программе "Вести в субботу".