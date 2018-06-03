Израильский полузащитник Бибрас Натхо попрощался с московским футбольным клубом ЦСКА. В составе армейцев футболист выступал с 2014 года и стал чемпионом страны.

Израильский полузащитник Бибрас Натхо попрощался с московским футбольным клубом ЦСКА. В составе армейцев футболист выступал с 2014 года и стал чемпионом страны."Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все", — написал Натхо на своей официальной странице в Instagram.Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провёл потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все. ❤️