В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России и начнется 14 июня, национальные сборные проводят товарищеские матчи. Команда Англии на лондонском стадионе Уэмбли принимали соперников из Нигерии и выиграли со счетом 2:1.

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России и начнется 14 июня, национальные сборные проводят товарищеские матчи. Команда Англии на лондонском стадионе "Уэмбли" принимали соперников из Нигерии и выиграли со счетом 2:1.Хозяевам удалось забить быстрый гол – на 7-й минуте отличился Кэйхилл, — а в концовке первого тайма удвоить счет (мяч на счету Кейна). Однако в самом начале второй половины игры гости сумели отыграть один гол (Ивоби) и тем самым сохранили интригу до конца встречи. Впрочем, больше забить не удалось ни тем, ни другим.Сборная Мексики дома выиграла у Шотландии за счет единственного гола в исполнении дос Сантоса – 1:0. Команда Исландии принимала норвежцев и уступила со счетом 2:3, пропустив решающий мяч за5 минут до конца. Футболисты Швеции и Дании завершили свой матч нулевой ничьей.