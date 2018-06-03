Популярная в Испании спортивная газета Marca сообщила, что португальский форвард мадридского футбольного клуба Реала Криштиану Роналду рассказал партнерам по команде, что в ближайшее время покинет мадридский клуб.

Популярная в Испании спортивная газета Marca сообщила, что португальский форвард мадридского футбольного клуба "Реала" Криштиану Роналду рассказал партнерам по команде, что в ближайшее время покинет мадридский клуб.Ранее, после победы в финале Лиги чемпионов, Роналду в интервью газете не исключил ухода из клуба, отметив, что определится со своим будущим в течение недели. Сейчас же, по данным издания, 33-летний португалец принял решение и намерен уйти из-за нежелания клуба предоставить ему новый контракт.