В Бельгии болельщики начали выбирать песню, которая станет официальным гимном команды на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. В настоящий момент в голосовании лидирует песня под названием Dva Vodka (Два Водка).

В Бельгии болельщики начали выбирать песню, которая станет официальным гимном команды на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. В настоящий момент в голосовании лидирует песня под названием Dva Vodka ("Два Водка").Автором песни является ‍бельгийский актер, ведущий и певец Том Уос, который также выпустил клип. В нем обыгрываются стереотипы о России. Например, медведь, водка, балалайка и т.д. А в припеве песни основную роль играют русские слова: "Два водка, спасибо". Видео посмотрели уже более 150 тысяч человек.Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.