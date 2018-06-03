Национальные сборные продолжают вести подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу и проводят товарищеские игры. Пятикратный чемпион мира – сборная Бразилии, оказалась сильнее еще одного участника мирового первенства – сборной Хорватии.

Национальные сборные продолжают вести подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу и проводят товарищеские игры. Пятикратный чемпион мира – сборная Бразилии, оказалась сильнее еще одного участника мирового первенства – сборной Хорватии.Команды не смогли забить друг другу голов в первом тайме, однако во второй половине игры вышедший на замену бразилец Неймар открыл счет на 69-й минуте. Этот гол стал первым после его восстановления от травмы. Окончательный же счет на 93-й минуте установил полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино. 2:0 – победа Бразилии.World class goal from Neymar. pic.twitter.com/ngZwx6b4mN— A. (@ElPrincipe6_) 3 июня 2018 г.Накануне чемпионата мира сборной Бразилии предстоит сыграть еще один матч против команды Австрии. После этого подопечные Тите 17-го июня матчем против Швейцарии стартуют на мировом первенстве. Также пентакампеонам в группе Е предстоит встретится с Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).