В Тольятти начата доследственная проверка по факту происшествия в детском саду, 15 воспитанников которого были доставлены в больницы из-за подозрений в проглатывании гидрогелевых шариков. Инцидент произошел накануне днем, шарики принес в детсад один из детей.

В Тольятти начата доследственная проверка по факту происшествия в детском саду, 15 воспитанников которого были доставлены в больницы из-за подозрений в проглатывании гидрогелевых шариков. Инцидент произошел накануне днем, шарики принес в детсад один из детей.Когда возникли подозрения, что дети могли проглотить шарики, решено было доставить в больницы всю группу — 15 человек. Однако вечером того же дня всех детей отпустили по домам, передает РИА Новости.Всем детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает РИА Новости. По факту произошедшего начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщила представитель регионального управления СК.Диаметр гидрогелевых шариков — всего несколько миллиметров, однако в жидкости они разбухают в десятки раз. По словам врачей, дети, возможно, не глотали шарики вообще, либо же кто-то из них проглотил незначительное количество, которое не могло отразиться на здоровье детей.