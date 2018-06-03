Союз биатлонистов России не смог восстановить свой статус полноценного члена Международного союза биатлонистов. Временные ограничения в правах СБР остались в силе. Об этом сообщил первый вице-президент IBU и член правления СБР Виктор Майгуров.

Союз биатлонистов России не смог восстановить свой статус полноценного члена Международного союза биатлонистов. Временные ограничения в правах СБР остались в силе. Об этом сообщил первый вице-президент IBU и член правления СБР Виктор Майгуров."К сожалению, с первой попытки нам не удалось решить этот вопрос", — приводит слова Майгурова РИА Новости.Напомним, что ранее исполком IBU ограничил в правах СБР. Восстановить статус планировалось по окончании сезона 2017/18 при соблюдении нескольких требований. Сообщается, что теперь вопрос о возвращении полноценного членства СБР будет рассмотрен в сентябре 2018 года.