На крупнейшие учения ВВС в Южном полушарии Pitch Black впервые выйдут ВВС Индии. Маневры Pitch Black-2018 состоятся в Австралии на базах Королевских военно-воздушных сил Дарвин и Тиндал, время проведения 27 июля – 17 августа.

На крупнейшие учения ВВС в Южном полушарии Pitch Black впервые выйдут ВВС Индии.Маневры Pitch Black-2018 состоятся в Австралии на базах Королевских военно-воздушных сил Дарвин и Тиндал, время проведения 27 июля – 17 августа.Индия планирует отправить на маневры четыре истребителя Су-30МКИ и военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III ("Си-17 Глоубмастер III").В мероприятии примут участие более 100 военных самолетов из США, Канады, Франции, Германии, Индонезии, ряда других стран. Pitch Black проходят раз в два года с целью отработки наступательных и оборонительных военно-воздушных операций, передает ТАСС.