Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан заявил, что его страна очень ждет визита президента России Владимира Путина, который запланирован на ноябрь этого года. Законодатель прибыл в Москву на международный форум Развитие парламентаризма и провел переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан заявил, что его страна очень ждет визита президента России Владимира Путина, который запланирован на ноябрь этого года. Законодатель прибыл в Москву на международный форум "Развитие парламентаризма" и провел переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Наш визит является символом поддержки нашейстраной России, а также является подтверждением готовности к развитиюотношений", – отметил Хасан. По его словам, президент Индонезии ДжокоВидодо ожидает визита Владимира Путина.Хасан выразил благодарность Володину заподарок в виде портрета главы российского государства. "Для меня это оченьценный и важный подарок", – цитирует спикера парламента Индонезии .Вместе с тем Хасан отметил, что пока ни разу не встречалсяс Путиным и выразил надежду, что долгожданное для него событие наконец-топроизойдет в Москве. "Но если нет – буду с нетерпением ждать встречи вИндонезии", – добавил он. Законодатель признался, что восхищаетсяроссийским лидером и даже выучил наизусть его походку."Если позволите, передам ваши эмоции нашемупрезиденту: что у вас есть его портрет с автографом, но вы не имели возможностилично засвидетельствовать ему почтение и хотели бы это сделать", -отреагировал Вячеслав Володин.Стоит отметить, что спикер индонезийского парламентаранее уже приезжал в Москву. Законодатель участвовал в работе международнойконференции "Парламентарии против наркотиков", которая прошла вГосдуме в декабре.Зулькифли Хасан тогда признался, что восхищаетсяВладимиром Путиным. "Я слежу за жизнью Владимира Владимировича, чем онзанимается, его увлечения. Я считаю, что мир в данный момент находится встабильном положении именно благодаря Владимиру Владимировичу Путину", –сказал он.Международный форум "Развитие парламентаризма"пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. Вработе площадки примут участие более 500 делегатов.Иностранные гости начали прибывать в российскуюстолицу в воскресенье, 3 июня. Делегации возглавляют спикеры парламентов. НаОхотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина сзарубежными коллегами.