Уже завтра в Москве откроется масштабная
международная конференция Развитие парламентаризма. Форум будет
работать два дня, в его заседаниях примут участие около 500 иностранных
делегатов. В российскую столицу уже прибыли законодатели из европейских стран,
а также из Ирана, Индонезии, Монголии, Южно-Африканской Республики, Мексики,
Уругвая и многих других государств. О чем говорят зарубежные гости?
Уже завтра в Москве откроется масштабная
международная конференция "Развитие парламентаризма". Форум будет
работать два дня, в его заседаниях примут участие около 500 иностранных
делегатов. В российскую столицу уже прибыли законодатели из европейских стран,
а также из Ирана, Индонезии, Монголии, Южно-Африканской Республики, Мексики,
Уругвая и многих других государств. О чем говорят зарубежные гости?
Глава Парламентской конференции Балтийского
моря Йорген Петтерссон отметил важность диалога между сторонами в решении
актуальных проблем. Он выразил уверенность, что прекращение разговора приведет
лишь к увеличению проблем.
По его словам, очень важно, чтобы парламентарии
встречались друг с другом, общались, говорили об имеющихся вызовах. "Сделаю
все возможное и приложу максимум усилий на предстоящей конференции", –
сказал Петтерссон в ходе встречи с Вячеславом Володиным.
В Москву также прибыл заместитель председателя
Народной Скупщины Республики Сербия Джордже Миличевич. Он передал привет от
сербских коллег российским парламентариям. "Наши две страны связывает
традиционная долгая дружба, а наши парламентские связи насчитывают уже 180
лет", – подчеркнул законодатель.
Миличевич признался, что принять приглашение спикера
Госдумы Вячеслава Володина было для него "большой привилегией".
Сербский законодатель отметил, что уже не первый раз участвует в международных мероприятиях,
проводимых нижней палатой российского парламента.
На конференцию "Развитие парламентаризма"
прибыл и первый зампред собрания Исламского Совета Республики Иран Али Мотахари.
Законодатель отметил, что очень рад присутствовать на форуме. "Надеюсь,
что наше взаимодействие даст хороший результат для отношений между Россией и
Ираном. Благодарен за приглашение", – сказал он.
В свою очередь, глава Народного консультативного
конгресса Индонезии Зулькифли Хасан подчеркнул, что его страна всегда имела
дружеские отношения с Россией. Он напомнил, что Москва оказывала помощь молодой
Республике Индонезия в борьбе с дискриминацией. "С помощью СССР дискриминация
стран третьего мира начала сходить на нет", – сказал парламентарий на
встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Хасан вновь признался, что восхищается главой
российского государства Владимиром Путиным. "Я даже копирую его походку",
– добавил председатель индонезийского парламента.
Рад своему визиту на конференцию и глава Великого
Государственного Хурала Монголии Миеэгомбо Энхболд. По его словам, Москва – это
центр, соединяющий Европу и Азию.
Законодатель назвал ряд тем, которые, на его взгляд,
необходимо обсудить на форуме "Развитие парламентаризма". Среди них -
социальные вопросы, а также противодействие террористической угрозе. "Надеюсь,
что парламенты всех стран смогут решать их совместно и работать "на одной
волне", – сказал председатель монгольского парламента.
В свою очередь, глава Национальной Ассамблеи
Южно-Африканской Республики (ЮАР) Балека Мбете ожидает, что участники площадки
смогут обменяться опытом и узнать много нового о политике других государств. По ее
словам, жители ее страны всегда будут ценить отношения с Россией.
"Парламентское взаимодействие очень важно, потому
что такие мероприятия позволяют понять, что у нас так или иначе есть что-то
общее, и нам есть чему учиться друг у друга", – отметила законодатель.
Мбете добавила, что нынешний визит в России – уже
третий для нее. "Я люблю вашу страну и очень сильно эмоционально привязана к
ней", – призналась спикер южно-африканского парламента.
В предстоящей работе форума примет участие и
делегация из Гвинейской Республики во главе с председателем Национального
Собрания Клодом Кори Кондиано. Он поблагодарил за приглашение Вячеслава
Володина и выразил надежду, что встреча пройдет в плодотворной обстановке.
"Это будет прекрасный взаимообмен с другими странами", – сказал
законодатель.
Он также отметил, что дружественные связи России и
Гвинеи уходят корнями еще в советское время. Кондиано напомнил, что СССР
оказывал его стране большую помощь в самых разных сферах – от образования до
промышленности. "Россия постоянно оказывает помощь Гвинее", – добавил он.
Международный форум "Развитие
парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского
выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.
Иностранные гости начали прибывать в российскую столицу в воскресенье, 3 июня. На Охотном Ряду они провели переговоры с Вячеславом Володиным и другими членами Госдумы.
Так, председатель нижней палаты встретился со своим
мексиканским коллегой Эдгаром Ромео Гарсией. В ходе переговоров Володин поднял
вопрос о безвизовом режиме между двумя странами. "Россия практически со всеми странами
Латинской Америки подписала такого рода соглашение", – напомнил спикер.
А в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой
Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански речь зашла об организации
прямого сообщения между странами. Тополански предложила решить этот вопрос в
самое ближайшее время. Володин поддержал ее инициативу.
Развитие транспортного сообщения и экономического
сотрудничества обсуждалось и в ходе встречи спикера Госдумы с его монгольским
коллегой. Председатель Великого Государственного Хурала Миеэгомбо
Энхболд отметил, что в настоящее время активно обсуждается вопрос расширения
Улан-Баторской железной дороги, поэтому монгольское правительство будет
обращаться к России за кредитом в размере 100 миллиардов долларов.
Как отметил Вячеслав Володин, реконструкция железной
дороги позволит увеличить товарооборот между двумя странами. "И создаст
ближайший путь, который соединит Европу и Азию через территорию Монголии", —
подчеркнул спикер.