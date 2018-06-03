Уже завтра в Москве откроется масштабная международная конференция Развитие парламентаризма. Форум будет работать два дня, в его заседаниях примут участие около 500 иностранных делегатов. В российскую столицу уже прибыли законодатели из европейских стран, а также из Ирана, Индонезии, Монголии, Южно-Африканской Республики, Мексики, Уругвая и многих других государств. О чем говорят зарубежные гости?

Уже завтра в Москве откроется масштабнаямеждународная конференция "Развитие парламентаризма". Форум будетработать два дня, в его заседаниях примут участие около 500 иностранныхделегатов. В российскую столицу уже прибыли законодатели из европейских стран,а также из Ирана, Индонезии, Монголии, Южно-Африканской Республики, Мексики,Уругвая и многих других государств. О чем говорят зарубежные гости?Глава Парламентской конференции Балтийскогоморя Йорген Петтерссон отметил важность диалога между сторонами в решенииактуальных проблем. Он выразил уверенность, что прекращение разговора приведетлишь к увеличению проблем.По его словам, очень важно, чтобы парламентариивстречались друг с другом, общались, говорили об имеющихся вызовах. "Сделаювсе возможное и приложу максимум усилий на предстоящей конференции", –сказал Петтерссон в ходе встречи с Вячеславом Володиным.В Москву также прибыл заместитель председателяНародной Скупщины Республики Сербия Джордже Миличевич. Он передал привет отсербских коллег российским парламентариям. "Наши две страны связываеттрадиционная долгая дружба, а наши парламентские связи насчитывают уже 180лет", – подчеркнул законодатель.Миличевич признался, что принять приглашение спикераГосдумы Вячеслава Володина было для него "большой привилегией".Сербский законодатель отметил, что уже не первый раз участвует в международных мероприятиях,проводимых нижней палатой российского парламента.На конференцию "Развитие парламентаризма"прибыл и первый зампред собрания Исламского Совета Республики Иран Али Мотахари.Законодатель отметил, что очень рад присутствовать на форуме. "Надеюсь,что наше взаимодействие даст хороший результат для отношений между Россией иИраном. Благодарен за приглашение", – сказал он.В свою очередь, глава Народного консультативногоконгресса Индонезии Зулькифли Хасан подчеркнул, что его страна всегда имеладружеские отношения с Россией. Он напомнил, что Москва оказывала помощь молодойРеспублике Индонезия в борьбе с дискриминацией. "С помощью СССР дискриминациястран третьего мира начала сходить на нет", – сказал парламентарий навстрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.Хасан вновь признался, что восхищается главойроссийского государства Владимиром Путиным. "Я даже копирую его походку",– добавил председатель индонезийского парламента.Рад своему визиту на конференцию и глава ВеликогоГосударственного Хурала Монголии Миеэгомбо Энхболд. По его словам, Москва – этоцентр, соединяющий Европу и Азию.Законодатель назвал ряд тем, которые, на его взгляд,необходимо обсудить на форуме "Развитие парламентаризма". Среди них -социальные вопросы, а также противодействие террористической угрозе. "Надеюсь,что парламенты всех стран смогут решать их совместно и работать "на однойволне", – сказал председатель монгольского парламента.В свою очередь, глава Национальной АссамблеиЮжно-Африканской Республики (ЮАР) Балека Мбете ожидает, что участники площадкисмогут обменяться опытом и узнать много нового о политике других государств. По еесловам, жители ее страны всегда будут ценить отношения с Россией."Парламентское взаимодействие очень важно, потомучто такие мероприятия позволяют понять, что у нас так или иначе есть что-тообщее, и нам есть чему учиться друг у друга", – отметила законодатель.Мбете добавила, что нынешний визит в России – ужетретий для нее. "Я люблю вашу страну и очень сильно эмоционально привязана кней", – призналась спикер южно-африканского парламента.В предстоящей работе форума примет участие иделегация из Гвинейской Республики во главе с председателем НациональногоСобрания Клодом Кори Кондиано. Он поблагодарил за приглашение ВячеславаВолодина и выразил надежду, что встреча пройдет в плодотворной обстановке."Это будет прекрасный взаимообмен с другими странами", – сказалзаконодатель.Он также отметил, что дружественные связи России иГвинеи уходят корнями еще в советское время. Кондиано напомнил, что СССРоказывал его стране большую помощь в самых разных сферах – от образования допромышленности. "Россия постоянно оказывает помощь Гвинее", – добавил он.Международный форум "Развитиепарламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийскоговыставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.Иностранные гости начали прибывать в российскую столицу в воскресенье, 3 июня. На Охотном Ряду они провели переговоры с Вячеславом Володиным и другими членами Госдумы.Так, председатель нижней палаты встретился со своиммексиканским коллегой Эдгаром Ромео Гарсией. В ходе переговоров Володин поднялвопрос о безвизовом режиме между двумя странами. "Россия практически со всеми странамиЛатинской Америки подписала такого рода соглашение", – напомнил спикер.А в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главойПалаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански речь зашла об организациипрямого сообщения между странами. Тополански предложила решить этот вопрос всамое ближайшее время. Володин поддержал ее инициативу.Развитие транспортного сообщения и экономическогосотрудничества обсуждалось и в ходе встречи спикера Госдумы с его монгольскимколлегой. Председатель Великого Государственного Хурала МиеэгомбоЭнхболд отметил, что в настоящее время активно обсуждается вопрос расширенияУлан-Баторской железной дороги, поэтому монгольское правительство будетобращаться к России за кредитом в размере 100 миллиардов долларов.Как отметил Вячеслав Володин, реконструкция железнойдороги позволит увеличить товарооборот между двумя странами. "И создастближайший путь, который соединит Европу и Азию через территорию Монголии", —подчеркнул спикер.