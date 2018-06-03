Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу прокомментировал жесткое заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что идея об угрозе нацбезопасности Соединенных Штатов со стороны Канады оскорбительна и недопустима.

Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу прокомментировал жесткое заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что идея об угрозе нацбезопасности Соединенных Штатов со стороны Канады "оскорбительна и недопустима".Кадлоу в эфире телеканала Fox News уверил, что "торговая война" не скажется на добрых отношениях между странами. Советник считает бурную дискуссию, скорее, "семейной ссорой".Напряженность в отношениях появилась после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран Европы и Канады, пишет ТАСС.Кадлоу пояснил, что "президент объявил металлургическую промышленность вопросом национальной безопасности", а канадский металл применяется при производстве американских истребителей."Белый дом по-прежнему приветствует продуктивные переговоры", — заключил Кадлоу.Американские власти вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики.