Решение сирийских властей признать независимость Абхазии и Южной Осетии категорично осудили в МИД Канады. Оттава заявила, что безоговорочно поддерживает суверенитет Грузии, ее независимость и территориальную целостность в пределах границ, признанных международным сообществом.

Решение сирийских властей признать независимость Абхазии и Южной Осетии категорично осудили в МИД Канады. Оттава заявила, что безоговорочно поддерживает суверенитет Грузии, ее независимость и территориальную целостность в пределах границ, признанных международным сообществом.29 мая 2018 года Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии вслед за Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру.Тувалу и Вануату признавали их суверенитет в 2011 году, однако свое решение отозвали из-за установления дипотношений с Грузией, передает ТАСС.