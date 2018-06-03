На XXIX Кинотавре в Сочи народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву наградили почетным призом за За трепетность таланта и чарующую женственность. Так как она отсутствовала на мероприятии, его забрал ее сын Сергей Бондарчук.

На XXIX "Кинотавре" в Сочи народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву наградили почетным призом за "За трепетность таланта и чарующую женственность". Так как она отсутствовала на мероприятии, его забрал ее сын Сергей Бондарчук. Режиссер также зачитал обращение актрисы, в котором она выразила благодарность жюри и организаторам кинофорума.Тем временем, участников "Кинотавра" приветствовали президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.