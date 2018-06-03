Саратовские авиалинии прекратили полеты на этой неделе. Пассажиров авиакомпании, купивших билеты до 13 июня, будут перевозить 9 авиаперевозчиков - заключены соглашения о передаче пассажиров по FIM-манифестам с Аэрофлотом, Сибирью, ЮТэйром, Уральскими авиалиниями, Якутией, НордСтаром, Руслайном, ЮВТ Аэро и Туруханом.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты на этой неделе, передает канал "Россия 24". Пассажиров авиакомпании, купивших билеты до 13 июня, будут перевозить 9 авиаперевозчиков — заключены соглашения о передаче пассажиров по FIM-манифестам с "Аэрофлотом", "Сибирью", "ЮТэйром", "Уральскими авиалиниями", "Якутией", "НордСтаром", "Руслайном", "ЮВТ Аэро" и "Туруханом".Пассажирам "Саратовских авиалиний" осуществлен возврат порядка 15 тысяч билетов на сумму около 100 миллионов рублей. Но деньги еще не получили несколько тысяч человек. В обработке "Транспортной клиринговой палаты" (ТКП) находятся заявки на возврат по 5 тысяч билетов на общую сумму более 40 миллионов рублей.Перевозчик лишился сертификата на этой неделе. Росавиация проводила проверку "Саратовских авиалиний" после катастрофы ее самолета Ан-148 (71 человек погиб) и выявила ряд существенных нарушений в организации летной работы.В Минтрансе РФ в регулярном режиме проходят заседания оперативного штаба по ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии".