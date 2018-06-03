Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович прокатились по Крымскому мосту, соединившему Крым и Краснодарский край, на отечественном автомобиле. Княгиня и цесаревич находятся в Крыму с официальным визитом - он приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович прокатились по Крымскому мосту, соединившему Крым и Краснодарский край, на отечественном автомобиле. Княгиня и цесаревич находятся в Крыму с официальным визитом — он приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.Как рассказал советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич, 2 июня княгиня и ее сын сначала отправились в Краснодарский край, а потом вернулись в Крым. Поездке предшествовало благословение митрополита Феодосийского и Керченского Платона, передает РИА Новости."Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь сел за руль автомобиля российского производства LADA Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту", — сообщил Пилькевич.От поездки у Романовых, по его словам, "остались невероятные ощущения": ведь Крымский мост — жемчужина и достояние многонационального народа России, невероятная стройка века — "соединил историческую Россию навсегда".Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей было запланировано на декабрь 2018 года, но работы были закончены с опережением графика. Автомобильную часть моста через Керченский пролив открыл 15 мая президент России Владимир Путин.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть