Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его ведомство не будет заниматься культурным мазохизмом, поддерживая писателей и их произведения, направленные против России. Мединский рассказал также, что хочет написать продолжение своего романа Стена.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его ведомство не будет заниматься "культурным мазохизмом", поддерживая писателей и их произведения, направленные против России.Выступая в субботу на встрече с читателями в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", он разъяснил, какие идеи, авторы и проекты могут рассчитывать на государственную поддержку. "К цензуре это никакого отношения не имеет, это наша позиция", — цитирует слова Мединского "Интерфакс".Он отметил также, что был бы рад, если бы литература вернулась в ведение Министерства культуры. Мединский заявил, что готов этим заниматься. Однако, добавил министр, это "не его вопрос", и в нем есть "масса технических нюансов".На вопрос, что он читает сейчас, Мединский рассказал, что на днях приобрел новую книгу писательницы Гузели Яхиной — роман "Мои дети".Кроме того, Мединский рассказал, что хочет написать продолжение романа "Стена", он уже продумал его в деталях, но времени на это нет. "Но для этого нужен год свободного времени", — приводит слова главы ведомства ТАСС. Мединский предположил, что напишет продолжение книги, причем в двух частях, после выхода на пенсию.Приключенческий роман "Стена", основанный на исторических событиях в России в XVII веке, Мединский написал в 2011 году. Книга появилась в продаже в следующем 2012 году и разошлась тиражом около 100 тысяч экземпляров.Фестиваль "Красная площадь" продлится до 6 июня — дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.