В столице США прошел третий матч финальной серии национальной хоккейной лиги между местным Вашингтоном Кэпиталз и его соперниками из Вегас Голден Найтс. Хозяева площадки, перехватившие в гостях преимущество своего поля, выиграли и дома (3:1) и повели в решающей серии – 2:1.

В столице США прошел третий матч финальной серии национальной хоккейной лиги между местным "Вашингтоном Кэпиталз" и его соперниками из "Вегас Голден Найтс". Хозяева площадки, перехватившие в гостях преимущество своего поля, выиграли и дома (3:1) и повели в решающей серии – 2:1.В составе "столичных" снова отличились россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, которые проводят отличный плей-офф. Ови забил первый гол на 21-й минуте, его напарник по звену отличился в середине второго периода. Гости сократили разрыв усилиями Носека (43-я минута), но Смит-Пелли установил окончательный счет – 3:1.