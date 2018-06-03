В Киеве обокрали квартиру руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, в настоящее время там работает полиция, фиксируя ущерб. Об этом рассказал адвокат арестованного журналиста Андрей Доманский. По словам супруги Вышинского, у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем.

В Киеве обокрали квартиру арестованного ранее руководителя портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, в настоящее время там работает полиция, фиксируя ущерб. Об этом рассказал адвокат арестованного журналиста Андрей Доманский.По словам супруги Вышинского, у него "обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем". Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал происшествие типичным бесстыдным мародерством.15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, провели обыск и задержали руководителя портала Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, но суд апелляцию отклонил.В МИД России назвали действия Киева произволом и потребовали немедленно освободить Кирилла Вышинского, сняв с него все обвинения.