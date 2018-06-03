В болгарской Софии продолжается второй этап Лиги наций по волейболу – турнира, который заменил существовавший ранее Гран-при. Сборная России во втором матче уступила команде Сербии со счетом 2:3.

В болгарской Софии продолжается второй этап Лиги наций по волейболу – турнира, который заменил существовавший ранее Гран-при. Сборная России во втором матче уступила команде Сербии со счетом 2:3.В составе российской команды самым результативным игроком стал Дмитрий Мусэрский, набравший 23 очка. В общей турнирной таблице сборная России (10 очков) идет четвертой с тремя победами и двумя поражениями, в активе команды 10 очков. Заключительный матч второго этапа россияне проведут 3 июня, соперником станет команда Болгарии.