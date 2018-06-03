Заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Александр Линчевский выступает против того, чтобы выделять бюджетные средства на лечение онкологических больных за рубежом. По его словам, 25 процентов таких больных умирают, что говорит о неэффективности данной программы.

Заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Александр Линчевский выступает против того, чтобы выделять бюджетные средства на лечение онкологических больных за рубежом.Выступая в Счетной палате страны, Линчевский заявил, что 25 процентов таких больных умирают, что говорит о неэффективности данной программы. "Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы — ноль процентов!" — приводит слова медика РИА Новости, ссылаясь на стенограмму его выступления.Кроме того, отметил Линческий, долго не живут и люди, которым требуется, например, пересадка костного мозга. "Трансплантация почки, трансплантация сердца не продлит жизнь на неопределенно долгий срок", — сказал он.На Украине с 1 января текущего года началась медицинская реформа. Теперь за большинство медицинских услуг гражданам страны придется платить. Бесплатными для украинцев остались консультация семейного врача, экстренная помощь и роды.