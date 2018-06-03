Российская теннисистка Мария Шарапова хочет встретиться с американкой Сереной Уильямс в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка, посеянная на турнире под 28-м номером, ранее уже пробилась в эту стадию турнира, победив шестую ракетку соревнований чешку Каролину Плишкову.

Российская теннисистка Мария Шарапова хочет встретиться с американкой Сереной Уильямс в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянка, посеянная на турнире под 28-м номером, ранее уже пробилась в эту стадию турнира, победив шестую ракетку соревнований чешку Каролину Плишкову."Несмотря на статистику встреч с ней, я всегда с нетерпением жду выхода на корт и соперничества против лучшего игрока, — сказал Шарапова, которую цитирует РИА Новости. — И я буду с нетерпением ждать этого, если она пройдет дальше".Чтобы встретиться с Шараповой Уильямс в третьем раунде необходимо сломить сопротивление немки Юлии Гергес, которая посеяна 11-й.