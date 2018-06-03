В центре Москвы, рядом со станцией метро Маяковская произошел пожар. Сперва сообщалось, что загорелись подземные кабели в метро, однако позже выяснилось, что кабель горит на стройплощадке у станции метро. Северный вестибюль Маяковской в этой связи закрыт.

В центре Москвы, рядом со станцией метро "Маяковская" произошел пожар. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, загорелись подземные кабели, которые питают несколько веток метрополитена и проложены в шахте на глубине 40 метров. В метро и на улице ощущался запах дыма.По его словам, тушить возгорание не начали: кабели находятся под напряжением, и сперва нужно было произвести разведку в тоннелях станций. Для этого на некоторое время закрывался северный вестибюль "Маяковской".Однако позже пресс-служба подземки сообщила, что, согласно результатам проверки, дым затянуло в метро с улицы, а инфраструктура метрополитена в порядке. На графике движения поездов происшествие не сказалось.Между тем в пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что кабель горит не в метро, а на строительной площадке возле "Маяковской". Сведений о пострадавших пока не поступало. Из-за пожара северный вестибюль метро "Маяковская" снова закрыт, сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter.