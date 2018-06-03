Влиятельный член Консервативной партии Великобритании лорд Мохамед Шейх призвал премьер-министра страны Терезу Мэй расследовать случаи исламофобского поведения в партийных рядах.

Влиятельный член Консервативной партии Великобритании лорд Мохамед Шейх призвал премьер-министра страны Терезу Мэй расследовать случаи исламофобского поведения в партийных рядах.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую прессу, соответствующее письмо Мэй лорд Шейх направил после того, как Совет мусульман Великобритании обвинил Консервативную партию в нежелании бороться с исламофобией и проведении "расистских" мероприятий. Совет написал письмо лидеру партии Брендону Льюису, в котором привел десять примеров " исламофобского" поведения партии. Причем все эти случаи произошли в последнее время, начиная с 5 апреля этого года.Со своей стороны лорд Шейх отметил, что обращение Совета мусульман не стало для него сюрпризом и не должно удивить партию. Он напомнил о приглашении консерватором Бобом Блэкманом в парламент лидера индийской организации националистов "Хинду Самхати" Тапана Гоша в ходе выборов мэра Лондона в 2016 году, а также выразил обеспокоенность "недостаточным числом кандидатов-мусульман" на последних всеобщих выборах.Лорд призвал премьер-министра, во-первых, начать независимое расследование случаев "исламофобского поведения" и "быстро их нейтрализовать". Он также предложил Мэй связаться, в частности, с Консервативным мусульманским форумом и "активно налаживать с ними диалог".