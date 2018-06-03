Сирийское новостное агентство SANA сообщило о жертвах авианалета в провинции Эль-Хасаке.

Сирийское новостное агентство SANA сообщило о жертвах авианалета в провинции Эль-Хасаке. В результате удара самолетов международной коалиции во главе с США убита семья — восемь человек.Мирные сирийцы регулярно гибнут от огня сил коалиции, пишет РИА Новости. 2 мая погибли 25 человек в деревне Эль-Фадыль, а десять дней спустя лишились жизни 17 человек, в Эль-Хасеке. Среди погибших — женщины и дети.Коалиция признает, что с августа 2014 года от ее ударов в Сирии и Ираке погибли 892 мирных жителя.