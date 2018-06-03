Водитель автомобиля такси, в салоне которого находилась обладательница титула Миссис мира Сания Шакирова и ее спутник, не справился с управлением и протаранил кладбищенскую ограду неподалеку от высокогорного курортного озера Иссык-Куль. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Правоохранительные органы Киргизии обнародовали кадры искореженного автомобиля, в котором попала в аварию Сания Шакирова — победительница международного конкурса красоты "Миссис мира" 2018 года.Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в минувшую субботу, 2 июня, на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол неподалеку от села Чок-Тал в районе высокогорного курортного озера Иссык-Куль.По данным следствия, водитель такси, в котором находилась 30-летняя Шакирова и ее 31-летний спутник, по неизвестной пока причине не справился с управлением и врезался в кладбищенскую ограду.Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.У погибшей осталось трое детей.Международный конкурс красоты Miss Universe Beauty проходил с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань под патронажем французского модельера Пьера Кардена. В нем участвовали победительницы конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Сания Шакирова представляла Киргизию и победила в номинации "Миссис мира".