Столичный главк МЧС РФ распространил предупреждение о том, что в ближайшие часы в Москве ожидаются усилении ветра с порывами до 12-17 метров в секунду и гроза. По прогнозам синоптиков, такая погода может продержаться в городе до конца суток.

Столичный главк МЧС РФ распространил предупреждение о том, что в ближайшие часы в Москве ожидаются усилении ветра с порывами до 12-17 метров в секунду и гроза. По прогнозам синоптиков, такая погода может продержаться в городе до конца суток, сообщается на сайте ведомства.Спасатели традиционно рекомендуют москвичам и гостям столицы укрыться от непогоды в зданиях, если же это по каким-то причинам невозможно, то обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Они напоминают, что не стоит прятаться от грозы под деревьями, парковать свои автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.По информации "Интерфакса", Гидромецентр РФ повысил уровень погодной опасности в Московском регионе на понедельник, 4 июня, до "желтого" из-за порывистого ветра. Ожидаются небольшие, кратковременные дожди. Кроме того, в Москве и Подмосковье сохраняется высокая вероятность пожаров. Атмосферное давление будет на десять пунктов ниже нормы — 737-738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха предстоящей ночью ожидается в 13-15 градусов, днем в понедельник потеплеет до 23-25 градусов.