На Фестивале жареных мясных ребер в канадском городе Пикеринг (провинция Онтарио) произошла стрельба, пострадали четыре человека. Раненые доставлены в больницы, их жизням ничто не угрожает.

На Фестивале жареных мясных ребер в канадском городе Пикеринг (провинция Онтарио) произошла стрельба, пострадали четыре человека. Раненые доставлены в больницы, их жизням ничто не угрожает.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда фестиваль был в самом разгаре. В полиции получили сообщение о стрельбе и быстро приехали на место, но к тому моменту все уже было спокойно. В результате стражи порядка никого не задержали.По одной из версий, кто-то из участников фестиваля мог стрелять в воздух. Фестиваль жареных мясных ребер завершится в воскресенье, на нем уже побывали тысячи человек.