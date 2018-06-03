По состоянию на 21:30 по московскому времени в предварительном голосовании (ПГ) Единой России приняли участие более 2,8 миллиона человек. Явка составила рекордные 11,14%, заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

По состоянию на 21:30 по московскому времени впредварительном голосовании (ПГ) "Единой России" приняли участиеболее 2,8 миллиона человек. Явка составила рекордные 11,14%, заявил секретарьГенерального совета Партии Андрей Турчак.Лидерами по явке стали Ненецкий автономный округ(19,13%), Калмыкия (16,6%) Ростовская (17,11%), Саратовская (одномандатныйизбирательный округ №165 – 16,35%, одномандатный избирательный округ №163 –16,02), Нижегородская области (16,02%), а также Хабаровский край (15,77%), Бурятия(15,63%) и Тыва (15,73%).По словам Андрея Турчака, столь высокая явка вистории предварительного голосования зафикисирована впервые. "Этодемонстрирует уверенное и последовательное укрепление доверия избирателей ксамой процедуре", – сказал единоросс. Он отметил, что в 2016 году явка составляла 9,59%, в2017 – 9,38%."Налицо правильность курса Партии, согласнокоторому именно избиратели, а не партийные начальники формируют спискикандидатов от "Единой России", – добавил секретарь Генерального совета"ЕР".В течение дня в местные оргкомитеты поступалиопределенные жалобы на ход голосования, все они были изучены или изучаются. Пословам Турчака, на исход голосования они не повлияют. Однако если будутзафиксированы новые нарушения, влияющие на итоги голосования на конкретномучастке, то такие результаты будут аннулированы."В целом предварительное голосованиепродемонстрировало заинтересованность и повышенную конкуренцию, котораянаблюдалась в этот раз даже по сравнению с прошлым годом – почти пять человекна место против 3,5 в 2017 году", – подчеркнул он.Единоросс отметил, что в этом году партия пошла наряд нововведений. К примеру, прошло онлайн-голосование, в котором участвовалопочти 140 тысяч человек. Кроме того, "ЕР" запустила проект"ПолитСтартап", призванный помочь начинающим политикам.Напомним, ранее сообщалось, что в праймериз"ЕР" принимают участие 5687 кандидатов, многие из которых являютсяобщественниками, представителями социальной сферы, а также малого и среднегобизнеса. По словам Андрея Турчака, в этом году итоговый конкурс составил 4,8человека на место.В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатовместных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми -руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний повыборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысячмандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы поодномандатным избирательным округам.