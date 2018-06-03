Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»...

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Новогиреево выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов на Фрязевской улице продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73