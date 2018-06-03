В Пекине состоялись переговоры между министром торговли США Уилбуром Россом и представителями руководства КНР. Росс приехал в Китай для консультаций по урегулированию двусторонних торгово-экономических вопросов.

В Пекине состоялись переговоры на высоком уровне между министром торговли США Уилбуром Россом и представителями руководства КНР.Росс приехал в Китай для консультаций по урегулированию двусторонних торгово-экономических вопросов.Подробности не уточняются, передает ТАСС.17 и 18 мая в Вашингтоне состоялись консультации по торговым противоречиям в китайско-американских отношениях. С американской стороны присутствовали: министр финансов Стивен Мнучин, Росс и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возглавил китайскую делегацию.В результате переговоров Пекин согласился увеличить объемы закупаемых американских товаров для ликвидации торгового дисбаланса.