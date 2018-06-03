Пожарные локализовали возгорание в ангаре на Южнопортовой улице в Москве; произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет. Движение по улице ограничено.

Пожарные локализовали возгорание в ангаре на Южнопортовой улице в Москве; произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет. Движение по улице ограничено.Сообщение о возгорании поступило примерно в полшестого утра. На Южнопортовой улице загорелся металлический ангар, в здании находился автосервис. Сейчас пожар локализован.На тушение пожара вылетел вертолет. Всего на месте работают 30 единиц различной техники, сообщает ТАСС.