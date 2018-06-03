Российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи провели на орбите 168 суток. Примерно через два часа корабль Союз отстыкуется от Международной космической станции и покинет околоземную орбиту.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи провели на орбите 168 суток. Примерно через два часа корабль "Союз" отстыкуется от Международной космической станции и покинет околоземную орбиту.Приземление капсулы с космонавтами предположительно произойдет в 15:41 по московскому времени в степи в Казахстане. На Земле космонавтов встретят спасатели и медики. В поисковой операции принимают участие около 200 человек, передает телеканал "Россия 24".Космонавты вернут на Землю официальный мяч чемпионата мира по футболу — в марте его доставил на орбиту космонавт Олег Артемьев. Этот мяч будет использоваться в первой игре мундиаля.