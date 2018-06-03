Бойцов Вооруженных сил Украины готовят к наступлению в Донбассе, для этого задействованы инструкторы НАТО. Об этом рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре задержанный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яков Веремейчик.

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят к наступлению в Донбассе, для этого задействованы инструкторы НАТО. Об этом рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре задержанный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яков Веремейчик.По его словам, в декабре прошлого года украинские военнослужащие-контрактники поехали на Яворовский полигон во Львовской области, где их и обучали представители НАТО — американцы, канадцы, поляки. "Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть, больше учили наступлению", — пояснил Веремейчик.Ранее, 26 мая, было объявлено, что Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сбежавших с позиций и пытавшихся пересечь "серую зону" у линии соприкосновения в Донбассе.