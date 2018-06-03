В Сети появилился фрагмент из шоу Холостяк с Егором Кридом на ТНТ, который указывает на то, кто станет победительницей программы и избранницей завидного жениха. К удивлению многих зрителей, певец выбрал модель Дарью Клюкину.

В Сети появилился фрагмент из шоу "Холостяк" с Егором Кридом на ТНТ, который указывает на то, кто станет победительницей программы и избранницей завидного жениха. К удивлению многих зрителей, певец выбрал модель Дарью Клюкину.Финальный выпуск шоу "Холостяк" на ТНТ выйдет в эфир в 20:00, однако самые нетерпеливые поклонники уже сейчас могут узнать, кого же выбрал Егор Крид. В Сети был опубликован фрагмент передачи, который не оставляет сомнений в победительнице.Короткий отрывок шоу демонстрирует, как певец Егор Крид, стоя на крыше небоскреба, вручает модели Дарье Клюкиной кольцо. Сама она в этот момент одета в свадебное платье. Девушка вытирает слезы, после чего пара подтверждает взаимную симпатию страстным поцелуем. Впрочем, до этого победительница на всякий случай успела уточнить: "Это правда?" и, получив согласие, бросилась в объятия новоиспеченного жениха.Некоторых постоянных зрителей подобный финал программы привел в неистовство. Во-первых. пользователи Сети возмутились, что узнали развязку еще до того, как программа вышла в эфир. "Я хотела дождаться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "я так ждала вечера😡😡😡", "я ждала вечера вообще то", "зачем вы это выложили, какой смысл теперь смотреть", "Ну спасибо блин, а я смотреть собиралась", "НУ ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ???????????????", – возмущались комментаторы, подчас переходя на нецензурную брань.Во-вторых, поклонников "Холостяка" возмутил выбор Егора Крида. По их мнению, Дарья Клюкина не достойна столь солидного жениха, тогда как ее соперница – Виктория Короткова – на этой позиции смотрелась бы куда достойнее. "Фу фу фу прям..... беееееее", "Даша не достойна.Егор идиот"," я надеялась на победу Вики", – сокрушались пользователи Сети.Масла в огонь добавил недавний скандал между Клюкиной и сестрой Крида Полиной Булаткиной. Девушка раскритиковала потенциальную невесту родственника, назвав ее лицемеркой и уличив в других грехах.