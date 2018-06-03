Украинская писательница Лариса Ницой в эфире телеканала ZIK пригрозила смести к чертовой собачьей матери эту власть за потакание языковым меньшинствам.

Украинская писательница Лариса Ницой в эфире телеканала ZIK пригрозила "смести к чертовой собачьей матери эту власть" за потакание языковым меньшинствам. Националистка заявила, что никого в мире не беспокоит проблема с языковым законом на Украине, а недовольны одни венгры.Так она отреагировала на то, что жители Закарпатья полностью перейдут на обучение на украинском языке только в старших классах."Или вы согласитесь на это, или будете учить свой венгерский язык на факультативах! Поэтому хватайтесь за эту возможность" — возмутилась писательница. Ницой порекомендовала западенцам передать ее слова Венгрии.В Facebook Ницой продолжила критиковать политику президента Украины Петра Порошенко."Знаете, в чем проблема украинцев? В том, что мы не даем своим нападающим по рогам. Найдите каждый в себе силы сказать: "Нет", — заявила Ницой.